"Спартак" впервые проиграл в сезоне в КХЛ
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над московским "Спартаком" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу клуба из столицы Башкортостана.
На гол спартаковца Сергея Широкова уфимцы ответили точными бросками Сергея Шмелева и Андрея Зубарева.
После стартовых туров "Спартак" потерпел первое поражение и, имея в своем активе 6 очков, занимает второе место в Западной конференции. "Салават Юлаев", выигравший все первые четыре матча, лидирует в Восточной конференции – 8 баллов.