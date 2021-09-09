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"Спартак" впервые проиграл в сезоне в КХЛ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над московским "Спартаком" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу клуба из столицы Башкортостана.

На гол спартаковца Сергея Широкова уфимцы ответили точными бросками Сергея Шмелева и Андрея Зубарева.

После стартовых туров "Спартак" потерпел первое поражение и, имея в своем активе 6 очков, занимает второе место в Западной конференции. "Салават Юлаев", выигравший все первые четыре матча, лидирует в Восточной конференции – 8 баллов.

хоккей КХЛ

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