Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает нецелесообразным снятие ограничений на привлечение иностранных игроков в российском футболе.

"Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну, замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда (по футболу) наша не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы работают", - сказал Путин в пятницу на заседании совета по физкультуре и спорту.

"Зачем столько иностранцев, если нет сборной"

В ходе заседания президент посетовал, что на Олимпиаду в Токио, помимо футболистов, из России не пробились представители и других игровых видов спорта. Путин признал, что в этом перечне присутствуют такие "экзотические для нашей страны виды спорта, как бейсбол или гольф".

"Но, скажем, по классическому баскетболу вообще ни женская, ни мужская команды не попали на турнир. Клубы-то играют. Играют интересно, красиво, вроде как в клубных соревнованиях показывают очень хорошие результаты", - продолжил президент.

"Надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами, и зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет", - добавил Путин.

Кто говорил об отмене лимита

Летом, после неудачного выступления сборной России на чемпионате, об отказе от лимита говорил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Предложение касается изменения подходов к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита легионеров в принципе", - сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24" 23 августа, приведя в пример 2008 год, когда сборная России стала бронзовым призером, несмотря на большее количество легионеров в отечественных клубах.

До этого, 6 июля, о пересмотре лимита говорил министр спорта Олег Матыцин.

"Надо его (лимит на легионеров в российском футболе) пересматривать. Однако вопрос развития футбола надо рассматривать в комплексе, а не отдельно об изменении лимита на легионеров. Как единичное решение это не даст необходимого эффекта", - сказал Матыцин журналистам.

В настоящее время лимит на легионеров в чемпионате России действует по формуле по формуле "8+17". Согласно ей, команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе одной команды могли находиться не более шести иностранных футболистов, а их количество в заявке на сезон не было ограничено.