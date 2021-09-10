Глава Федерации хоккея Белоруссии после дисквалификации IIHF подал в отставку

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея (IIHF), написал заявление об увольнении, сообщил телеканал "Беларусь 1" в пятницу.

"В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, детским и юношеским школам выступать на международной арене, я не могу себе этого позволить", - сказал Басков. Он заявил, что не может забрать у спортсменов их мечту.

Говоря о претензиях IIHF, Басков заявил, что его участие в автопробегах под госсимволикой - это его личное дело. "Я размахивал государственным флагом своей страны, это моя страна, мой президент, мой государственный флаг и мое личное право. И никто не вправе мне указывать, ни Международная федерация хоккея, ни Рене Фазель, ни дисциплинарный комитете IIHF не вправе мне указывать, как себя вести", - отметил Басков.

Главу Федерации хоккея Белоруссии дисквалифицировали на пять лет. Такое решение принял независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) после десяти месяцев расследования. Эксперты пришли к выводу, что Басков нарушил Кодекс поведения IIHF.

Там считают, что получены достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других, чтобы поддержать действующую белорусскую власть, дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, нарушая Кодекс IIHF, злоупотреблял своим положением, чтобы поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко, нарушив положение Олимпийской хартии.

IIHF расследовал предполагаемую причастность Баскова к инциденту, который привел к смерти гражданина Белоруссии Романа Бондаренко. Инцидент произошел 11 ноября 2020 года на "Площади перемен" в Минске, куда прибыла группа людей в штатском, чтобы срезать незарегистрированную символику, которую использует оппозиция. Бондаренко пострадал во время инцидента и скончался от травм на следующий день.

Независимая фирма, которой поручили провести анализ собранной информации, пришла к выводу, что, хотя нельзя исключать присутствие Баскова на мероприятии, нет доказательств его активного участия в нападении на Бондаренко.

В отчете также упоминалось, что Басков в качестве спортивного руководителя уволил несколько "ненадежных" спортсменов и тренеров.

7 декабря 2020 года Исполком МОК пришел к выводу, что руководство НОК Белоруссии не обеспечило надлежащей защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации, что противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и поэтому серьезно влияет на репутацию Олимпийского движения. Исполком МОК отстранил от международной деятельности Александра Лукашенко в качестве президента НОК и Баскова в качестве члена Исполнительного совета НОК.