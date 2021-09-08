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ИИХФ на пять лет отстранила председателя Федерации хоккея Белоруссии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение на пять лет дисквалифицировать председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрия Баскова.

Как говорится в заявлении ИИХФ, текст которого распространен пресс-службой организации, Басков нарушил Кодекс поведения международной федерации. К такому выводу в федерации пришли после десяти месяцев расследования, проведенного Дисциплинарной коллегией ИИХФ.

"Коллегия заявила о наличии достаточных доказательств того, что Басков пытался напрямую оказывать влияние на других с тем, чтобы они поддерживали правительство Белоруссии, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений", - отмечается в тексте заявления.

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"25 ноября 2020 года ИИХФ проинформировала ФХБ и Баскова о том, что ИИХФ начала рассмотрение предполагаемой причастности Баскова к инциденту, который привел к смерти гражданина Белоруссии Романа Бондаренко. Инцидент произошел 11 ноября 2020 года на площади перемен в Минске, где собралась группа людей, чтобы срезать бело-красно-белые ленты, символизирующие политическую оппозицию Беларуси. Бондаренко, гражданин Беларуси, подвергся нападению и получил тяжелые травмы во время инцидента и скончался от этих травм на следующий день", - отмечается в релизе ИИХФ.

При этом в ИИХФ уточнили, что "Основываясь на оценке публикаций СМИ, аудиозаписей и фотографий, следственная компания сочла, что несмотря на то, что нельзя исключать присутствие Баскова на месте события, она не нашла доказательства активной причастности Баскова к нападению на Бондаренко".

7 декабря 2020 года Исполком МОК пришел к выводу, что руководство НОК Белоруссии "должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации в рамках НОК, их федераций-членов или спортивного движения. Это "противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и, следовательно, серьезно влияет на репутацию Олимпийского движения. Соответственно, Исполком МОК исключил, среди прочих, Александра Лукашенко в качестве президента НОК и Баскова в качестве члена Исполнительного комитета НОК".

"Комиссия определила наличие достаточных доказательств того, что Басков пытался напрямую оказывать влияние на других с тем, чтобы они поддерживали правительство, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, нарушая Правило 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ, и что он злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать президента Лукашенко, нарушив статью 5 Олимпийской хартии, согласно статье 2.1 Дисциплинарного регламента ИИХФ и правилу 1.2.2.4 Кодекса поведения ИИХФ", - говорится в заявлении ИИХФ.

Басков отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026 года.

Федерация хоккея Белоруссии, в свою очередь, заявила, что в ближайшее время обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для разрешения сложившейся ситуации.

хоккей Белоруссия

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