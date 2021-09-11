Поиск

Сборная России по волейболу победила Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России нанесли поражение национальной команде Украины в матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы.

Результат встречи, прошедшей в польском Гданьске, - 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян.

Борьбу за выход в полуфинал сборная России поведет с победителем пары Польша – Финляндия.

Помимо Польши, матчи турнира принимают Финляндия, Чехия и Эстония.

Изначально в чемпионате Европы участие принимали 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборной в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды каждой из групп.

волейбол

Новости по теме

Новости

Дубль Роналду помог МЮ крупно победить "Ньюкасл" в чемпионате Англии

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся в лидеры РПЛ

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся в лидеры РПЛ

Роналду забил первый гол за МЮ после возвращения

"Локомотив" победил "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Роналду выйдет в стартовом составе МЮ на игру с "Ньюкаслом"

Медведев вышел в финал US Open

Медведев вышел в финал US Open

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Путин поручил к 2023 году обеспечить равноправие российских спортсменов в мире

Путин поручил к 2023 году обеспечить равноправие российских спортсменов в мире

Месси побил рекорд Пеле по числу голов за сборную в Южной Америке

Хиддинк завершил карьеру тренера

Хиддинк завершил карьеру тренера
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код