Сборная России по волейболу победила Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России нанесли поражение национальной команде Украины в матче 1/8 финала мужского чемпионата Европы.
Результат встречи, прошедшей в польском Гданьске, - 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян.
Борьбу за выход в полуфинал сборная России поведет с победителем пары Польша – Финляндия.
Помимо Польши, матчи турнира принимают Финляндия, Чехия и Эстония.
Изначально в чемпионате Европы участие принимали 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборной в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды каждой из групп.