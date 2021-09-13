Хет-трик Дрейера принес "Рубину" крупную победу над "Уралом" в РПЛ
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 4:0 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 2-й, 80-й и 90+1 минутах в составе "Рубина" голы провел новичок команды Андерс Дрейер, на 13-й состоялся автогол футболиста "Урала" Артема Мамина.
Победа позволила "Рубину" набрать 14 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. "Урал" - на последнем, 16-м месте (2 балла).