Гол Роналду не спас МЮ от поражения в матче ЛЧ с "Янг Бойз"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский футбольный клуб "Янг Бойз" со счетом 2:1 нанес поражение английскому "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 13-й минуте вернувшийся недавно в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вывел команду из Англии вперед.

На 66-й минуте полузащитник "Янг Бойз" Муми Нгамале сравнял счет. К тому моменту гости играли уже в меньшинстве: с поля был удален защитник МЮ Арон Уан Биссака.

На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Джордан Сибачо, получив пас от соперника, воспользовался этой ошибкой и провел победный для "Янг Бойз" гол.

В параллельно шедшем в Испании матче местная "Севилья" на своем поле со счетом 1:1 сыграла с австрийским "Зальцбургом". На 21-й минуте Лука Сучич вывел гостей вперед, на 42-й Иван Ракитич сравнял счет. Оба гола были проведены с пенальти.

Россию на групповом этапе представляет петербургский "Зенит": в 22:00 мск в Лондоне стартует его матч против "Челси".