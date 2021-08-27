"Локомотив" и "Спартак" узнали соперников по Лиге Европы УЕФА

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу в Стамбуле, стали известны составы групп Лиги Европы УЕФА.

Московский "Локомотив" попал в группу Е, где его соперниками стали итальянский "Лацио", французский "Марсель" и турецкий "Галатасарай".

Еще один представитель России, московский "Спартак" сыграет в группе С, куда также попали итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия".

"Локомотив" получил путевку в групповой этап Лиги Европы автоматически как действующий обладатель Кубка России. "Спартак" изначально боролся за место в основной стадии Лиги чемпионов, но не пройдя квалификационный отбор, был делегирован в групповой этап ЛЕ.