Гимнастка Байлз обвинила ФБР в бездействии после жалоб на врача сборной США

Гимнастка Симона Байлз дает показания во время слушаний о расследовании по делу Ларри Нассара Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Золотая медалистка Олимпийских игр Симона Байлз в среду выступила перед Сенатом США с критикой в адрес Федерального бюро расследований (ФБР) в связи с делом о враче-педофиле в сборной США Ларри Нассаре, сообщает Associated Press.

Байлз и другие ведущие гимнастки США Маккайла Марони, Мэгги Николс и Али Райсман обвинили сотрудников ФБР в игнорировании жалоб в адрес Нассара. В бюро ответили не сразу на сигнал со стороны Байлз и других спортсменок, что позволило Нассару продолжать совершать преступления.

"Я виню не только самого Нассара, но и всю систему, которая сделала возможными его жестокое обращение", - сказала Байлз.

Семикратная олимпийская чемпионка также Федерацию гимнастики США, Олимпийский и паралимпийский комитеты США в сокрытии злоупотреблений врача сборной США по гимнастике, сообщает NY Post.

В ответ директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что он "глубоко сожалеет" о задержках в судебном преследовании Нассара.

Внутреннее расследование Министерства юстиции, опубликованное в июле, показало, что ФБР допустило фундаментальные ошибки в расследовании и не отнеслось к делу "со всей серьезностью" после первых показаний. Федерального бюро расследований признало, что его собственное поведение было непростительным.

ФБР стало известно об обвинениях против Нассара в 2015 году. За время задержек в расследовании по меньшей мере 40 девушек и женщин заявили о насилии, которому они подверглись со стороны Ларри Нассара. Байлз предположила, что травма, полученная в результате затянувшегося расследования ФБР, сыграла свою роль в ее отказе от участия в финале Олимпийской сборной и нескольких отдельных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

В начале февраля суд в рамках рассмотрения других обвинений, приговорил Нассара к 125 годам заключения за сексуальные домогательства к спортсменкам. Согласно вердикту, Нассар должен провести за решеткой не менее 40 лет, и только после этого срока может попросить о досрочном освобождении.