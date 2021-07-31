Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лидер женской сборной США Симона Байлз решила пропустить соревнования Олимпийских игр в опорном прыжке и на брусьях, сообщает американская федерация спортивной гимнастики.
"После дополнительных консультаций с медицинским персоналом Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах соревнований в опорному прыжке и на брусьях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спортсменка будет ежедневно обследоваться, чтобы оценит перспективы участия в последующих дисциплинах.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз отказалась участвовать в личном многоборье, чтобы, как сообщалось, сфокусироваться на психических проблемах. Вызваны они были неудачей на прошедшем до этом командном многоборье, откуда американка снялась уже после первого упражнения.
After further consultation with medical staff, Simone Biles has decided to withdraw from the event finals for vault and the uneven bars. She will continue to be evaluated daily to determine whether to compete in the finals for floor exercise and balance beam. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ— USA Gymnastics (@USAGym) July 31, 2021