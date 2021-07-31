Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лидер женской сборной США Симона Байлз решила пропустить соревнования Олимпийских игр в опорном прыжке и на брусьях, сообщает американская федерация спортивной гимнастики.

"После дополнительных консультаций с медицинским персоналом Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах соревнований в опорному прыжке и на брусьях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсменка будет ежедневно обследоваться, чтобы оценит перспективы участия в последующих дисциплинах.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз отказалась участвовать в личном многоборье, чтобы, как сообщалось, сфокусироваться на психических проблемах. Вызваны они были неудачей на прошедшем до этом командном многоборье, откуда американка снялась уже после первого упражнения.