В Москве прошел чемпионат России по аквабайку, гидрофлайту и мотосерфу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На Гребном канале в Крылатском в Москве завершился финал чемпионата России в классе аквабайк и новых дисциплинах - мотосерфе и гидрофлайте, а также первенство России по аквабайку.

Титульные водно-моторные соревнования состоялись на Гребном канале впервые за 11 лет. Финальный раунд привлек 147 сильнейших атлетов.

"Чемпионаты страны не проводились в Крылатском более 10 лет, и мы рады вернуться. Площадка Гребного канала очень удобна для водно-моторного спорта: здесь почти нет волны, и от этого гораздо легче спортсменам. Есть комфортные места для зрителей. Все остались очень довольны", - заявил президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов, слова которого приводит пресс-служба ФВМСР.

Всего было разыграно 26 комплектов медалей и кубков.

В аквабайке спортсмены состязались в трех дисциплинах. В дисциплине фристайл уверенную победу одержал фаворит соревнований – Сергей Чемезов стал трехкратным обладателем звания чемпиона страны. Звание вице-чемпиона завоевал Михаил Ершов. На третью ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Екатеринбурга Артем Горяев.

Чемпионство в нижнем фристайле вновь завоевал Андрей Волхонов из Москвы. В зачете среди женщин на первую ступень пьедестала, как и на первом этапе чемпионата, взошла Екатерина Мишенина (Краснодар).

В дисциплине кольцевые гонки спортсмены выступали на стоячих аквабайках (ski division). В разных зачетных группах чемпионами России стали Сергей Алексеенко (Пенза), Максим Буторин (Москва), Никита Куклин (Москва). Лучшей среди женщин стала Кристина Саркисян (Москва).

В слаломе соревнования прошли в дисциплине без ограничений мощности и тюнинга – GP1, как на сидячих гидроциклах (runabout), так и в "стоячках". Чемпионами страны стали Андрей Яковлев и Александр Курдюков, у женщин победу вновь праздновала Кристина Саркисян, все спортсмены представляют Москву.

Первенство России по аквабайку также прошло в трех дисциплинах. Лучшим во фристайле, как и на всех последних стартах, стал Федор Епишин В кольцевых гонках в разных возрастных группах победили Лев Ивако, представляющий Екатеринбург, Александр Захаров и Степан Малов, выступающие за Москву. В слаломе лучшим также стал Степан Малов.

В классе гидрофлайт чемпионов страны определили во второй раз в истории. Весь пьедестал почета заняли столичные спортсмены – Алексей Мишустин, Андрей Смирнов и Александр БарсВ детском зачете Кубка ФВМСР лучшим стал Кирилл Фролов, представляющий Красноярск. В Кубке ФВМСР по гидрофлайту среди женщин победительницей стала москвичка Мирелла Груздова.

В классе мотосерфа приняли участие восемь лучших райдеров страны, соревнования прошли в дисциплине кольцевые гонки (гонки с общим стартом). Первый в истории чемпионский титул этой дисциплины уехал в Санкт-Петербург – победителем стал Михаил Кашафутдинов. Серебряная медаль чемпионата – у Сергей Федорова, бронза у Андрея Бронского (оба – Москва).

Чемпионат завершился ночным фристайл-шоу Федерации водно-моторного спорта России – "Космическая Одиссея".

"В шоу принимают участие лучшие райдеры страны – чемпионы России, участники и призеры чемпионатов мира. Символично, что на воде были два победителя во фристайле и гидрофлайте – Сергей Чемезов и Алексей Мишустин. Впервые в шоу участвовал ребенок – 12-летний спортсмен. Оно стартовало в 2015 году на закрытии Восточного экономического форума во Владивостоке, после чего демонстрировалось на крупнейших международных событиях, в том числе на Гидроавиасалоне в Геленджике. В этот раз оно было приурочено ко Дню города Москвы", - сказал первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов.