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Футболиста "Баварии" Комана прооперировали на сердце

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" Кинглси Коман перенес операцию на сердце, заявил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

"У него было небольшое учащенное сердцебиение, аритмия. Ему сделали ЭКГ и провели операцию", - приводит слова Нагельсмана пресс-служба "Баварии".

Тренер отметил, что Коман пропустит полторы две недели, после чего приступит к тренировкам с командой.

25-летний Коман выступает в "Баварии" с 2015 года, перейдя из итальянского "Ювентуса" (до 2017 года он играл в "Баварии" на правах аренды").

футбол

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