FIG назвала один из новых элементов в честь российского гимнаста Нагорного

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация гимнастики (FIG) назвала новый элемент - тройное сальто назад согнувшись - в честь российского спортсмена Никиты Нагорного. Именно он впервые выполнил это упражнение на чемпионате в Базеле в этом году.

Продемонстрированный россиянином элемент попал в тройку самых сложных в мужской гимнастике.

Согласно сообщению на сайте федерации, новые элементы также получили имена спортсменов Райдерлея Сапаты (Испания), Броди Мэлоуна (США) и Самира Айт Саида (Франция).

Чтобы новый элемент был признан FIG, он должен был выполнен с минимальным числом ошибок на Олимпийских играх или на чемпионате на мировом или континентальном уровне.

Нагорный завевал на Олимпиаде в Токио две бронзы - в личном многоборье и в упражнениях на перекладине - и золото в командном многоборье.