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Чемпион мира Карлсен выиграл шахматный турнир в Ставангере

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в последнем туре обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал победителем турнира, проходившего в Норвегии.

Также в пятницу француз Алиреза Фирузджа выиграл венгра Рихарда Раппорта, россиянин Сергей Карякин выиграл норвежца Арьяна Тари.

По результатам 10 туров Карлсен набрал 19,5 очка. На втором и третьем месте - Фирузджа (18 очков) и Раппорт соответственно. Далее идут россияне Непомнящий (12 очков) и Карякин (10 очков). Последнее место занял Тари, набрав 7 очков.

Турнир в Ставангере проходил с 7 по 17 сентября. Занявший первое место Карлсен побеждал в этом турнире ранее - в 2016, 2019 и 2020 годах.

Шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий

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