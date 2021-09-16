Роналду сменил особняк в Англии из-за мешавших ему овец

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду, вернувшийся в "Манчестер Юнайтед", вынужден был в Англии сменить один особняк на другой.

Как сообщает The Sun, причиной переезда стало стадо овец, ежедневно пасшееся неподалеку от его нового дома: из-за их шума семья Роналду пробуждалась раньше времени.

Источник, на который ссылается издание, отмечает, что футболиста также смутил тот факт, что неподалеку от его дома проходила пешеходная дорожка, от которой, к тому же, открывался вид на особняк.

Иных претензий к дому не было, он находится в живописной местности. Но шум овец, уточняет источник, мешал полноценному восстановлению после матчей.

Стоимость дома, в котором португалец изначально жил после возвращения в МЮ, оценивается в 6 млн фунтов стерлингов. Особняк, в который переехал Роналду сейчас, стоит в два раза дешевле.

27 августа стало известно, что Роналду переходит из итальянского "Ювентуса" в МЮ, цвета которого он уже защищал в период с 2003 по 2009 годы. Сейчас он успел провести за английскую команду два матча, в которых забил три мяча – два в ворота "Ньюкасла" в матче премьер-лиги, один – в ворота швейцарского "Янг Бойз" в матче Лиги чемпионов.