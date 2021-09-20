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Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Рубин" в РПЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) нанес поражение соперникам из казанского "Рубина" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита". Победу петербургской команде принес дубль Артема Дзюбы (24-я и 43-я минуты), а также гол Клаудиньо (29). "Рубин" отыграл один мяч благодаря автоголу защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова (67).

Дзюба впервые отличился в текущем розыгрыше РПЛ, для Клаудиньо гол стал дебютным в составе "Зенита".

На 77-й минуте арбитр удалил с тренерской скамейки главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, показав ему вторую желтую карточку.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, набрав 20 очков. У ближайших преследователей - столичных "Динамо" и "Локомотива" - по 16 очков. "Рубин" имеет в своем активе 14 очков и идет на пятом месте.

В следующем туре "Зенит" сыграет против самарских "Крыльев Советов", встреча пройдет 25 сентября. "Рубин" днем позже встретится с московским "Динамо".

футбол РПЛ

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