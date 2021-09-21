Поиск

Футболист "Челси" Маркос Алонсо решил больше не вставать на колено в поддержку BLM

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Марком решил отказаться от практики вставать на колено перед стартом матча в поддержку акции Black Lives Matter (BLM).

"Я полностью против расизма и против всех видов дискриминации, и я просто предпочитаю указать пальцем на значок, где написано "нет места расизму", как это делают в некоторых других видах спорта и футболе в других странах", - приводит слова испанца Sky Sports.

СпортРоссийский арбитр поддержал акцию BLM перед матчем Англия – Сан-МариноЧитать подробнее

На вопрос, связано ли это с политикой, Алонсо сказал: "Я не знаю, я просто предпочитаю делать это так".

Акция, при которой спортсмены встают на колено, началась сначала в США. Во время исполнения государственного гимна футболисты Национальной футбольной лиги (НФЛ) вставали на колено вместо того, чтобы стоять, положа руку на сердце, как это принято в США. По словам некоторых спортсменов, таким образом, они хотели выступить против неоправданно жестокого отношения полиции к темнокожим гражданам США.

В европейском футболе акция практикуется преимущественно в Англии, футболисты местных клубов встают на колено перед матчами не только чемпионата страны, но и еврокубков.

футбол

Новости по теме

Новости

ЦСКА победил "Спартак" в чемпионате России по футболу

Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Рубин" в РПЛ

Глушаков и Дзюба вызваны в сборную России на отбор к ЧМ-2022

Глушаков и Дзюба вызваны в сборную России на отбор к ЧМ-2022

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

"Динамо" обыграло "Сочи" в матче РПЛ

"Динамо" обыграло "Сочи" в матче РПЛ

Пеле поместили в реанимацию больницы в Сан-Паулу

FIG назвала один из новых элементов в честь российского гимнаста Нагорного

FIG назвала один из новых элементов в честь российского гимнаста Нагорного

Программу зимних ОИ-2026 захотели расширить снежным регби

Программу зимних ОИ-2026 захотели расширить снежным регби

Овечкин отверг вероятность продолжения карьеры до 50 лет

Овечкин отверг вероятность продолжения карьеры до 50 лет

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код