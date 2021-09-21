Футболист "Челси" Маркос Алонсо решил больше не вставать на колено в поддержку BLM

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Марком решил отказаться от практики вставать на колено перед стартом матча в поддержку акции Black Lives Matter (BLM).

"Я полностью против расизма и против всех видов дискриминации, и я просто предпочитаю указать пальцем на значок, где написано "нет места расизму", как это делают в некоторых других видах спорта и футболе в других странах", - приводит слова испанца Sky Sports.

На вопрос, связано ли это с политикой, Алонсо сказал: "Я не знаю, я просто предпочитаю делать это так".

Акция, при которой спортсмены встают на колено, началась сначала в США. Во время исполнения государственного гимна футболисты Национальной футбольной лиги (НФЛ) вставали на колено вместо того, чтобы стоять, положа руку на сердце, как это принято в США. По словам некоторых спортсменов, таким образом, они хотели выступить против неоправданно жестокого отношения полиции к темнокожим гражданам США.

В европейском футболе акция практикуется преимущественно в Англии, футболисты местных клубов встают на колено перед матчами не только чемпионата страны, но и еврокубков.