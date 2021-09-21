Официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею представлен в Санкт-Петербурге

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Презентация логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Санкт-Петербурге, прошла во вторник, сообщает пресс-служба ФХР.

Церемония состоялась в Санкт-Петербурге, участие в ней приняли президент ИИХФ Рене Фазель, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Логотип чемпионата мира создан на основе образа, использованного в картине "Спортсмены" великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма – одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века", - говорится в сообщении.

Как это было: презентация логотипа ЧМ-2023 в Петербурге#россиявмоемсердце pic.twitter.com/QGmJ5MJ3mp — Хоккей России (@russiahockey) September 21, 2021

Глава ИИХФ Рене Фазель выразил уверенность, что "это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией".

"Вы знаете, как проводить крупные спортивные события в России. Не забудем, что в том же 2023 году нас ждет еще один очень важный для нас турнир – молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске", - заявил он.

Президент ФХР Владислав Третьяк поблагодарил ИИХФ за доверие провести в сезоне-2022/23 в РФ оба турнира.

"Россия оправдает доверие мировой хоккейной семьи. Все турниры пройдут на высшем уровне. Подготовка к приему чемпионата мира идет по всем направлениям. Дело организации турнира пользуется полной поддержкой местных и федеральных властей", - сказал Третьяк.

"У хоккейной России есть хорошая традиция: к каждому большому турниру мы готовим новенький, современный стадион. Теперь эта традиция будет продолжена. К чемпионату мира-2023 в Санкт-Петербурге будет достроена самая большая арена мира. Почти 22 тысячи зрителей. Матчи мирового первенства будут настоящим праздником", - отметил он.

ЧМ в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 23 мая 2023 года, молодежный ЧМ в Новосибирске и Омске – с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.