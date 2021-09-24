"Адмирал" потерпел восьмое поражение в сезоне КХЛ, уступив "Ак Барсу"
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" проиграл в Казани "Ак Барсу" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победитель определился в серии буллитов. Итоговый счет - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Решающую шайбу забросил нападающий казанцев Николай Коваленко. "Ак Барс" выиграл четвертый раз кряду.
Вернувшийся в КХЛ "Адмирал" в новом сезоне в девяти играх одержал одну победу.