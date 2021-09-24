Поиск

"Адмирал" потерпел восьмое поражение в сезоне КХЛ, уступив "Ак Барсу"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" проиграл в Казани "Ак Барсу" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победитель определился в серии буллитов. Итоговый счет - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Решающую шайбу забросил нападающий казанцев Николай Коваленко. "Ак Барс" выиграл четвертый раз кряду.

Вернувшийся в КХЛ "Адмирал" в новом сезоне в девяти играх одержал одну победу.

Хоккей Адмирал Ак Барс

Новости

Галицкий заявил о своей болезни и скорых реформах в ФК "Краснодар"

Галицкий заявил о своей болезни и скорых реформах в ФК "Краснодар"

Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею

Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею

Перейра сменил Кашшаи во главе департамента судейства РФС

В ОКР предрекли пятое-шестое места для сборной России в зачете Игр-2022

Исполком ОКР счел успешным выступление россиян на Играх в Токио

Исполком ОКР счел успешным выступление россиян на Играх в Токио

Объявленный чемпионом ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на 4 года

Объявленный чемпионом ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на 4 года

Мазепин и Шумахер продолжат выступать за Haas "Формулы-1" в 2022 году

"Ювентус" в пятом туре покинул зону вылета чемпионата Италии

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код