"Ростов" проиграл "Ахмату" в матче чемпионата России по футболу
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" уступили соперникам из "Ахмата" в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра состоялась в воскресенье в Ростове-на-Дону. Итоговый счет - 1:2. Голы в составе победителей забили Виталий Лысцов (36 минута) и Игорь Коновалов (53, пенальти). У "Ростова" отличился Дмитрий Полоз (90+4).
Ростовчане в стартовавшем сезоне РПЛ одержали одну победу и в турнирной таблице занимают предпоследнее 15-е место с 6 очками. Накануне команду покинул Юрий Семин, который стал главным тренером "Ростова" 4 августа, после ухода в сборную Валерия Карпина.
"Ахмат" набрал 12 очков и поднялся на девятое место.