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"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в девятом туре РПЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) нанес поражение соперникам из "Крыльев Советов" (Самара) в домашнем матче девятого тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Результат встречи - 2:1 в пользу "Зенита". Счет в матче открыл игрок "Крыльев Советов" Антон Зиньковский (14-я минута). "Зенит" сравнял его благодаря голу Артема Дзюбы (35). Победу петербургскому клубу принес Алексей Сутормин (79).

"Зенит" возглавляет таблицу чемпионата, имея в активе 23 очка. "Крылья Советов" занимают десятую позицию (10 очков).

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Сочи", встреча пройдет 3 октября; "Крылья Советов" 2 октября встретятся с московским "Динамо".

футбол Зенит Крылья Советов РПЛ

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