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Сборная России проиграла Аргентине в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу выбыла из борьбы за медали чемпионата мира, проиграв в четвертьфинале команде Аргентины.

Поединок прошел в воскресенье в Каунасе. Победитель определился в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 1:1. Россияне пропустили гол во втором периоде на 25-й минуте от Леандро Куццолино. На 35-й минуте Артем Антошкин сравнял счет, переведя игру в овертайм.

В овертайме счет не изменился, в серии пенальти удачливее были аргентинцы.

Ранее в полуфинал пробились бразильцы, обыграв марокканцев - 1:0. В понедельник состоятся остальные матчи четвертьфинала: между собой сыграют Испания и Португалия, а также Иран и Казахстан.

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