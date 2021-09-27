Месси отреагировал на победу сборной Аргентины по мини-футболу над Россией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отреагировал на победу своих соотечественников из национальной команды по мини-футболу над Россией на ЧМ.

В своем инстаграме в сториз он выложил фото экрана ТВ, на котором отображен кадр с четвертьфинального матча чемпионата мира по мини-футболу между сборными России и Аргентины. Судя по зеркальному отражению, Месси смотрел эту игру вместе с семьей.

Фотографию футболист сопроводил фразой Vamos! ("Вперед"!).

Матч Россия – Аргентина прошел накануне. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме он не изменился, в серии пенальти успех сопутствовал аргентинцам, которые в итоге вышли в полуфинал.