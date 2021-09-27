ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в чемпионате России по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение соперникам из "Нижнего Новгорода" в выездном матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в понедельник на нижегородском стадионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейского клуба. Голы провели Бахтиер Зайнутдинов (31 мин) и Ильзат Ахметов (63, с пенальти).

ЦСКА набрал 16 очков и с "Краснодаром" делит 4-5 места в турнирной таблице РПЛ. "Нижний Новгород" идет на 10 месте (11 очков).