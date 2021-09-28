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Экс-хоккеист сборной России Марков дисквалифицирован на 1,5 года

Наказание вынесено за нарушение антидопинговых правил

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации бывшего хоккеиста Андрея Маркова за нарушение антидопинговых правил.

Марков дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение пункта п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении для тестирования на допинг). Нарушитель наказывается за три пропущенных теста и (или) непредоставления информации, как это определено в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, в течение 12 месяцев.

Срок наказания Маркова начинается с 29 июня 2021 года.

Марков - чемпион мира 2008 года в составе сборной России. Защитник выступал за подмосковные "Химик" и "Витязь", московское "Динамо", казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив". Также он выступал в Национальной хоккейной лиге, где 16 сезонов провел за "Монреаль".

42-летний игрок завершил профессиональную карьеру в 2020 году и планировал работать тренером "Витязя".

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