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Наставник молодежной сборной России по гандболу уволен на фоне скандала

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России приняла решение расстаться с главным тренером молодежной сборной страны Виталием Ивановым, сообщает пресс-служба ФГР.

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"Исполком Федерации гандбола России удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодежной сборной России (игроки 2002 года рождения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполком ФГР признал выступление мужской молодежной сборной России на чемпионате Европы-2021 в Хорватии неудовлетворительным. Потерпев шесть поражений в семи матчах, россияне заняли 15-е место из 16. Это означает, что в 2022 году обе российские сборные (U18 и U20) сыграют во втором дивизионе Евро.

Кроме того, напоминает федерация, ряд игроков молодежной сборной попали под подозрения в неспортивных действиях на турнире. Как сообщалось, "было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил поведение игроков с изменой родине.

гандбол

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