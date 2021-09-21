Восемь гандболистов молодежной сборной России заподозрили в сдаче игр

Президент Федерации гандбола России сравнил их поступки с изменой родине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) временно отстранила от участия в турнирах восьмерых игроков молодежной сборной страны, сообщает пресс-служба организации.

"Подозрения в неспортивных действиях гандболистов вызвали несколько матчей чемпионата Европы – 2021, который проходил в августе в Хорватии. По итогам турнира наша команда заняла 15-е место из 16", - говорится в сообщении.

В федерации отмечают, что "по результатам расследования, инициированного комиссией по этике, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок".

Согласно опубликованному списку, в эту группу вошли Дмитрий Кандыбин, Никита Гоголев (оба - "Чеховские медведи – УОР №4"), Александр Морозов ("Чеховские медведи – 2"), Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов (все – ЦСКА-2), Максим Ермолин (СКИФ-2), Георгий Кириленко (СКИФ).

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил поведение игроков с изменой родине.

"Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине", - приводятся слова Шишкарева.

"Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Мы можем постараться поправить спортивную составляющую, однако лучшие технологии, оборудование и научные группы не в состоянии привить морально-этические нормы, которые делают из способных спортсменов великих атлетов, отстаивающих честь своей страны", – отметил он.

Глава комиссии по этике Борис Кипкеев называет неприемлемым любые манипуляции со стороны российских гандболистов.

"Это не только нарушает все принципы fair play, но и ставит под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом. Мы впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты финансового допинга", – заявил он.

Исполком ФГР на ближайшем заседании 29 сентября предполагает заслушать доклад комиссии по этике и обсудить дальнейшие действия по борьбе с неспортивным влиянием на результаты.