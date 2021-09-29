Часть игроков "Ак Барса" не допустили на матч КХЛ с "Йокеритом" из-за COVID-19

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Санитарные власти Хельсинки не допустили часть игроков казанского "Ак Барса" до участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против местного "Йокерита", сообщает пресс-служба КХЛ.

"По прибытии в Хельсинки 28 сентября вся делегация хоккейного клуба "Ак Барс" в соответствии с требованиями финских властей сдала ПЦР-тест на COVID-19. Один из тестов дал положительный результат", - говорится в сообщении.

"По этой причине решением главного санитарного врача г. Хельсинки до матча "Йокерит" - "Ак Барс" допущены только вакцинированные игроки казанского клуба либо имеющие устойчивый иммунитет. У не допущенных игроков либо не сделана вакцинация, либо нет достаточного уровня антител", - отмечается там же.

Подчеркивается, что "все рекомендации, касающиеся правил въезда и пребывания в Хельсинки, были отправлены клубам, как лигой, так и "Йокеритом".

"Лига на связи с клубами для решения всех вопросов по матчу", - говорится в сообщении КХЛ.

Матч в Хельсинки должен пройти в среду и стартовать в 18:30 мск.