Gazzeta dellо Sport признала Промеса главной звездой матча "Наполи" - "Спартак"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес получил наивысшую оценку от авторитетного издания Gazzeta dellо Sport среди участников матча Лиги Европы между российской командой и итальянским "Наполи" в Неаполе.

Игру Промеса газета оценила в 7,5 балла.

По ходу игры Промес забил два мяча, что помогло "Спартаку" одержать победу со счетом 3:2. При этом московский клуб пропустил гол уже на 11-й секунде игры.

Остальные игроки "Спартака" (включая ряд вышедших на замену) получили следующие оценки: Александр Максименко (вратарь) – 5, Максимилиано Кофрие – 5, Самюэль Жиго – 6, Георгий Джикия – 6, Виктор Мозес – 6,5, Руслан Литвинов – 6,5, Михаил Игнатов – 6,5, Наиль Умяров – 7, Айртон – 6, Зелимхан Бакаев – 6, Эсекель Понсе – 5,5, Александр Соболев – 6,5. Главный тренер Руй Витория получил оценку 7, общая оценка игры "Спартака" - 7.

Что касается "Наполи", игру итальянской команды в целом Gazzeta dellо Sport оценила в 5,5 балла. Столько же баллов получил главный тренер команды Лучано Спаллетти. Лучшим игроком в составе "Наполи" признан Виктор Осимен – 6.

Остальные игроки "Наполи" получили следующие оценки: Алекс Мерет (вратарь) – 5,5, Джованни Ди Лоренцо – 4,5, Костас Манолас – 5,5, Калиду Кулибали – 5, Мариу Руй – 5, Элиф Элмас – 6, Адам Унас – 5,5 Фабиан Руис – 5, Петр Зелиньски – 5, Андре Ангисса – 5,5, Маттео Политано – 5,5, Ирвин Лосано – 5, Андреа Петанья – 5, Лоренцо Инсинье – 5,5, Кевин Малку – 5.

Игра прошла в четверг. Автором гола на 11-й секунде игры стал Элиф Элмас. На 55-й минуте Промес сравнял счет. Михаил Игнатов вывел российский клуб вперед, отличившись на 80-й минуте. На 90-й минуте Промес оформил дубль. Окончательный счет установил нападающий "Наполи" Осимен (90+4).

Большую часть матча "Спартак" проводил в большинстве после удаления Руя на 30-й минуте, однако на 83-й минуте арбитр уравнял составы, удалив Кофрие за вторую желтую карточку.

Результат игры оценивается как сенсационный, поскольку "Наполи" подошел к ней в качестве единоличного лидера чемпионата Италии, выиграв все шесть матчей. "Спартак", в чемпионате России занимает восьмую строчку, набрав в девяти матчах 14 очков.