Российских борцов сняли с авиарейса по пути на ЧМ в Осло

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Делегацию сборной России по вольной борьбе, включая главного тренера Дзамболата Тедеева сняли с авиарейса по пути на чемпионат мира в Осло, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что это было сделано за несоблюдение в салоне масочного режима. Инцидент произошел при пересадке в Амстердаме.

Помимо главного тренера, с рейса сняли двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, который был знаменосцем российской олимпийской команды на церемонии закрытия ОИ в Токио, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева, Абасгаджи Магомедова.

По словам Тедеева, "это произошло на ровном месте, повода не было".

"Все местные были без масок вообще. А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди. Что нам оставалось делать? Мы сделали, что они просили: остались там", - сказал тренер.

Чемпионат мира по борьбе 2021 года пройдет в столице Норвегии со 2 по 10 октября.