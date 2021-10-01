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Участница восьми ОИ в гимнастике Чусовитина возобновила карьеру

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Казахстанка Оксана Чусовитина, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса по числу Олимпиад, в которых она выступила, решила возобновить карьеру в спортивной гимнастике.

"Я хочу всем сказать, что решила готовиться к Азиатским играм. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан", - написала 46-летняя Чусовитина в сториз в инстаграме.

С 1992 по 2020 год Чусовитина неизменно выступала на Олимпийских играх. На ОИ-1992 она выиграла золото, также является трехкратной чемпионкой мира. Во время Игр в Токио этим летом, она, не пробившись в финал, объявила о завершении карьеры.

спортивная гимнастика

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