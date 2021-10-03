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Головин получил травму и не доиграл матч чемпионата Франции против "Бордо"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был заменен из-за травмы в ходе матча чемпионата Франции против "Бордо".

Россиянин в матче, который закончился со счетом 3:0, записал на свой счет голевую передачу и гол.

В свою очередь портал Чемпионат.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией утверждает, что Головин получил травму паха, с большой долей вероятности, степень повреждения не позволит полузащитнику принять участие в ближайших матчах сборной России.

Ранее в воскресенье сообщалось, что два игрока сборной России не помогут команде в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении. Из-за травм не выйдут на поле защитник Илья Самошников и полузащитник Александр Ионов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызывал 21-летнего защитника Арсена Адамова.

футбол Александр Головин

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