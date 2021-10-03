Российские самбисты завоевали больше всех медалей на Кубке президента Республики Татарстан

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Международный турнир по самбо категории "А" "Кубок президента республики Татарстан" состоялся в Казани.

Победителем стала команда России, самбисты которой были лучшими в большинстве весовых категорий. На втором месте по числу наград турнир завершили самбисты из Казахстана, на третьем – из Белоруссии.

В рамках Кубка президента республики Татарстан, который прошел во дворце единоборств "Ак-Барс", спортсмены соревновались в спортивном (мужчины сражались в весовых категориях 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг, женщины – в категориях 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг) и боевом самбо (58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг).

"Мы рады, что нам удалось провести турнир на высоком уровне и с соблюдением антиковидных мер. Зрители на трибунах увидели яркие схватки и красивые победы. Большое спасибо всем спортсменам за красивые поединки, также хочу поблагодарить генерального партнера турнира компанию "Роснефть", а также министерство спорта республики Татарстан", - сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков журналистам.

Победители соревнования получат по 50 тысяч рублей, завоевавшие второе место – по 20 тысяч рулей, третье место – 15 тысяч рублей. Общая сумма призового фонда составила 2,310 млн рублей.