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Скончался серебряный призер ОИ-1984 по санному спорту Данилин

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ушел из жизни советский и российский саночник, участник пяти Олимпийских игр Сергей Данилин, сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.

"Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Данилина. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом, прославившим свою Родину на арене мирового спорта", - говорится в сообщении.

Данилин завоевал серебро ОИ в 1984 году, выступая в одноместных санях, в Сараево. На его счету - победа в чемпионате мира в 1981 году, чемпионате Европы в 1986 году (Хаммарстранд), а также множество побед и призовых мест на турнирах различного уровня.

санный спорт

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