Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Избирком Российской премьер-лиги завершил прием заявок для участия в выборах президента РПЛ, сообщает пресс-служба лиги в субботу.

"В выборах будет участвовать один претендент - Ашот Хачатурянц. С 5 октября Ашот Рафаилович исполняет обязанности президента РПЛ в связи с уходом Сергея Прядкина", - рассказали в пресс-службе.

Регистрация кандидатов проходила с 5 по 8 октября.

Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.

60-летний Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ 5 октября. Он возглавлял организацию РПЛ с 2007 года. В 2020 году Прядкин был переизбран на новый срок.