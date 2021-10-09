"Куньлунь Ред Стар" впервые в сезоне одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пекинский клуб "Куньлунь Ред Стар" обыграл московский ЦСКА в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на арене в подмосковных Мытищах в субботу, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Счет открыл игрок московской команды Никита Нестеров (4-я минута), пекинская команда ответила голом Тайлера Вонга (15). Решающую исход поединка шайбу в ворота ЦСКА за три минуты до конца матча забросил Кори Кейн.
Ранее в субботу нижегородский "Торпедо" проиграл в домашнем матче минскому "Динамо" с результатом 3:4 (1:0, 1:4, 1:0), а нижнекамский "Нефтихимик" на своем льду уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).