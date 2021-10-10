В РУСАДА не увидели угрозу для своей работы из-за отзыва аккредитации Московской лаборатории

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Решение Всемирного антидопингового агентства отозвать права анализа проб крови на биологический паспорт у Московской антидопинговой лабораторией не отразится на деятельности Российского антидопингового агентства, заявила председатель Наблюдательного совета РУСАДА Наталья Соколова.

"Не меняется ничего и для операционной деятельности РУСАДА, поскольку пробы уже несколько лет направляются в европейские лаборатории для анализа", - заявила Соколова "Интерфаксу" в воскресенье.

"Хотим заверить всё спортивное сообщество и наших международных партнеров, что новые органы управления РУСАДА совместно с заинтересованными общественными и государственными организациями максимально сконцентрированы на восстановлении статуса Агентства к декабрю 2022 года", - добавила она.

Соколова напомнила, что право Московской лаборатории проводить анализы было приостановлено председателем исполкома ВАДА 21 января 2020 года из-за подозрений в манипуляциях данными, передаваемыми в ВАДА.

"Затем состоялся спортивный арбитраж в Лозанне, в ходе которого обстоятельства, приведшие к приостановлению, получили правовую оценку. С учётом результатов арбитража и состоявшегося после дисциплинарного разбирательства ВАДА подтвердила своё решение. Решение официально ставит точку в деле Московской лаборатории", - сказала собеседница агентства.

"Данные события касаются 2018-2019 годов. На протяжении последних лет эта история существенно мешала продвигаться вперед в переговорах с ВАДА по вопросам восстановления статуса РУСАДА", - добавила Соколова.

Накануне сообщалось о решении ВАДА отозвать лицензию у Московской антидопинговой лаборатории при МГУ.