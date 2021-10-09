ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете, сообщает пресс-служба организации.
Московской антидопинговой лаборатории запрещено проводить анализ крови для биологического паспорта спортсмена и проводить любые другие разновидности антидопингового анализа для организаций, которые соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.
Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.
В 2020 году ВАДА приняло решение о временной приостановке деятельности лаборатории.