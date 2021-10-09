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ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Фото: PA Images/PA Images via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете, сообщает пресс-служба организации.

Московской антидопинговой лаборатории запрещено проводить анализ крови для биологического паспорта спортсмена и проводить любые другие разновидности антидопингового анализа для организаций, которые соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.

Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.

В 2020 году ВАДА приняло решение о временной приостановке деятельности лаборатории.

ВАДА Московская лаборатория

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