В РУСАДА не увидели в отзыве аккредитации Московской лаборатории помех для подготовки олимпийцев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Решение Всемирного антидопингового агентства отозвать лицензию Московской антидопинговой лаборатории на работу с кровью не отразится на подготовке российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в эфире YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьева в субботу.

"Для нас это неприятно, но сейчас мы тестируем и отправляем все пробы в лабораторию Гента, у нас налажена логистика. В таком режиме мы готовились к Олимпиаде в Токио и сейчас готовимся к зимней Олимпиаде (В Пекине - 2022 - ИФ)" - сказал Буханов.

"В декабре 2022 года соберется комиссия, которая оценит успехи РУСАДА (по восстановлению соответствия Кодексу ВАДА - ИФ) и вынесет свой вердикт. Мы прикладываем все усилия, чтобы выполнять требования ВАДА, идти вперед и, надеюсь, и РУСАДА будет соответствовать кодексу. После уже можно говорить о восстановлении права Московской антидопинговой лаборатории тестировать биологические материалы на допинг", - добавил он.

Ранее ВАДА сообщил об отзыве аккредитации Московской антидопинговой лаборатории при МГУ на работу с биоматериалами.