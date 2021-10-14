Поиск

Баскетболист ЦСКА Шенгелия второй раз подряд признан лучшим в Евролиге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком (MVP) тура в Евролиге, сообщает пресс-служба соревнования.

В матче против петербургского "Зенита" (77:67 в пользу ЦСКА) Шенгелия набрал 33 очка.

При этом грузинский спортсмен признается MVP тура в Евролиге второй раз подряд.

В трех матчах нынешнего сезона Евролиги ЦСКА выиграл две встречи, проиграл одну и занимает седьмое место в турнирной таблице.

баскетбол Евролига

Новости

Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Словения - Россия. Онлайн

Словения - Россия. Онлайн

Сутормин будет капитаном сборной России в матче со Словенией

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код