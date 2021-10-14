Баскетболист ЦСКА Шенгелия второй раз подряд признан лучшим в Евролиге
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком (MVP) тура в Евролиге, сообщает пресс-служба соревнования.
В матче против петербургского "Зенита" (77:67 в пользу ЦСКА) Шенгелия набрал 33 очка.
При этом грузинский спортсмен признается MVP тура в Евролиге второй раз подряд.
В трех матчах нынешнего сезона Евролиги ЦСКА выиграл две встречи, проиграл одну и занимает седьмое место в турнирной таблице.