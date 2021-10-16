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Набсовет РУСАДА начал искать кандидатов из-за ухода профессора РГГУ Виноградова

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Учредители РУСАДА удовлетворили заявление профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталия Виноградова о выходе из состава членов Наблюдательного совета агентства, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации юристов России.

Внеочередное собрание учредителей Российского антидопингового агентства прошло в субботу. Отмечается, что Виноградов покидает свое место в составе совета по собственному желанию.

На освободившуюся вакансию общим собранием будет избран новый член набсовета РУСАДА, прием заявок от кандидатов принимается до 25 октября 12:00.

В сообщении подчеркивается, что "Наблюдательный совет формируется из физических лиц, разделяющих цели деятельности агентства, способных внести вклад в деятельность по противодействию допингу в спорте", обязанности исполняются на общественных началах.

При этом члены наблюдательного совета "должны быть независимы от органов государственной власти Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, международных и национальных спортивных федераций и организаторов спортивных мероприятий, как это предусмотрено Кодексом ВАДА".

РУСАДА

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