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Контракт Жамнова с ФХР рассчитан до конца ОИ в Пекине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что срок его контракта рассчитан до окончания зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

"У нас есть регламент, пока контракт заключен до конца Олимпиады, но есть пункт о пролонгации. Все будет зависеть от нас самих", - сказал Жамнов на пресс-конференции в понедельник.

Жамнов стал главным тренером сборной России в сентябре текущего года. Как сообщил специалист в понедельник, на Олимпиаде в Пекине в его тренерский штаб войдут Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Илья Ковальчук будет генеральным менеджером.

При этом на этапе Еврохоккейтура Кубок Карьяла, который пройдет в ноябре в Финляндии, командой будет руководить Олег Браташ, а новый тренерский штаб будет руководить командой на последующем этапе Евротура - Кубке Первого канала.

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