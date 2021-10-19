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Футболист Дмитрий Тарасов приостановил карьеру

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов заявляет о том, что берет паузу в своей профессиональной карьере.

"Наступил такой непростой день для меня, когда я принял решение приостановить на данном этапе профессиональную футбольную карьеру. Принял это (решение) в связи с тем, что мы сейчас ждем появления моего уже четвертого ребенка", - сказал Тарасов в своем видеообращении в инстаграме.

"Поэтому я думаю, что все это время я буду находиться ближе с женой", - отметил Тарасов.

Основную часть своей карьеры 34-летний Тарасов провел в московском "Локомотиве", в составе которого стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. Последний клуб Тарасова – московский "Велес" (ФНЛ).

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