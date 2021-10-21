Фанату "Спартака" на 2 года запретили посещать арены за нападение на журналиста

Также ему запретили посещать спортивные мероприятия на два года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил штраф в 5 тыс. руб. зрителю матча между футбольными клубами "Спартак и "Лестер" в Москве, напавшему на журналиста федерального издания.

Также ему на два года запретили посещать спортивные арены.

"Коршунов Валентин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб. с административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

По данным суда, согласно материалам дела, 20 октября 2021 года Коршунов на матче между "Спартаком" и "Лестером", проходившем на стадионе "Открытие Арена", находясь в состоянии алкогольного опьянения, выдвинул требования о прекращении видеосъёмки корреспонденту РБК Александру Щеголеву.

Получив отказ, из хулиганских побуждений Коршунов оскорбил нецензурной бранью журналиста и нанес ему несколько ударов по лицу.

СМИ сообщали, что инцидент произошел у выхода из одного из секторов стадиона.

Игра прошла 20 октября и завершилась со счетом 4:3 в пользу "Лестера", представляющего чемпионат Англии. При этом "Спартак" упустил преимущество с разницей в два гола.