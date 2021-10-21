Кудерметова проиграла Халеп во втором круге Кубка Кремля
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в матче второго круга проходящего в Москве Кубка Кремля.
Результат встречи - 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Халеп, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 19-е место. Кудерметова идет на 32-й позиции.
В 1/4 финала Халеп встретится с 7-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.
Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.