Поиск

Кудерметова проиграла Халеп во втором круге Кубка Кремля

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в матче второго круга проходящего в Москве Кубка Кремля.

Результат встречи - 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Халеп, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 19-е место. Кудерметова идет на 32-й позиции.

В 1/4 финала Халеп встретится с 7-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис

Новости по теме

Новости

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье
Пандемия коронавируса

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код