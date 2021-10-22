Забивший четыре мяча "Спартаку" Дака признан игроком недели в Лиге Европы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Лестер" Патсон Дака признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщается на сайте турнира.

23-летний замбийский форвард стал автором всех четырех голов своей команды в матче против "Спартака" в Москве в среду. Благодаря его результативности "Лестеру" удалось одержать победу со счетом 4:3.

По ходу игры "Спартак" вел с разницей в два мяча – отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. После этого на протяжении получаса игрового времени (без учета перерыва между таймами) Дака оформил покер. Соболеву удалось сократить отставание "Спартака" в счете, однако от поражения московская команда не ушла.