Ласицкене вошла в список претенденток на звание легкоатлетки года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в шорт-лист претендентов на звание лучшей легкоатлетки 2021 года, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Всего на звание претендуют десять легкоатлеток. В ходе голосования с участием специалистов и болельщиков, которые смогут оставить свои голоса на официальных страницах World Athletics в социальных сетях, будут отобраны пять легкоатлеток и пять легкоатлетов, имена которых станут известны 6 ноября.

Имена лучших легкоатлета и легкоатлетки будут названы в ходе церемонии в декабре.

В нынешнем году Ласицкене стала чемпионкой Игр в Токио, а также выиграла финал Бриллиантовой лиги. Она - трехкратная чемпионка мира.