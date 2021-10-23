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Голы Овечкина и Кузнецова не помогли "Вашингтону" избежать поражения от "Калгари"

Голы Овечкина и Кузнецова не помогли "Вашингтону" избежать поражения от "Калгари"
Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" в субботу проиграли соперникам из "Калгари" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В начале второго периода "Вашингтон" уступал "Калгари" 0:3, но к его концу смог сравнять счет. По шайбе забросили россияне Евгений Кузнецов (23-я минута) и Александр Овечкин (39-минута), отличился также Мартин Фегервары (28). Соперники, однако, смогли забить победный гол в овертайме.

Таким образом, матч завершился поражением хозяев со счетом 3:4 (0:3, 3:0, 0:0, 0:1).

Для Овечкина это 735-я шайба в НХЛ. 19 сентября нападающий в матче против Рейнджерс забросив 732-ю шайбу и вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ за всю ее историю. Лидирует в списке канадец Уэйн Гретцки (894).

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