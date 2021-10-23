Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве

Архивное фото Фото: Masashi Hara/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

Поединок бойцов тяжелой весовой категории завершился в первом раунде: россиянин нокаутировал соперника.

Для 45-летнего Емельяненко это 40-я победа при шести поражениях в карьере в смешанных единоборствах. 36-летний Джонсон, в свою очередь, потерпел восьмое поражение при 15 победах.

Турнир под эгидой Bellator прошел в России впервые в истории.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator"s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

Предыдущий бой "Последнего Императора" - так периодически именуют Емельяненко-старшего – датирован 29 декабря 2019 года. Тогда российский боец также в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона.

Этому бою предшествовало поражение от американца Райана Бейдера 26 января 2018 года в США – тогда уже был нокаутирован сам Емельяненко.

Первый бой Федора Емельяненко в смешанных единоборствах прошел 18 августа 2000 года в Туле, тогда россиянин в первом раунде удушающим приемом одолел представителя Грузии Левона Лагвилаву. После этого он одержал еще три победы, а первым, кто смог победить Емельяненко, оказался японец Цуеси Косака. Бой в Осаке 22 декабря 2000 года был остановлен в первом раунде в связи с техническим нокаутом.