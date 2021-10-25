Назван расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал расширенный состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре.

Состав, как сообщает пресс-служба национальной команды, выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт"), Илья Лантратов ("Химки").

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Арсен Адамов ("Урал" Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все - "Локомотив" Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак" Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Роман Ежов ("Крылья Советов" Самара).

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва), Гамид Агаларов ("Уфа"), Иван Сергеев ("Крылья Советов" Самара).

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Кипром (матч начнется в 20:00 мск) и 14 ноября в Сплите - с Хорватией (17:00).

К настоящему моменту сборная России набрала 19 очков и за два тура до финиша соревнования в отборочной группе Н вышла на первое место, дающее прямую путевку на ЧМ. Второе место занимает Хорватия (17). Далее идут Словакия, Словения (по 10), Мальта и Кипр (по 5). Россия и Хорватия гарантировали себе минимум участие в стыковых матчах.